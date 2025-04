FC Bayern: Neue Hoffnung bei Upamecano

Vincent Kompany hofft darauf, dass Dayot Upamecano (26) doch noch in den Saisonendspurt eingreifen kann. Wie der Trainer des FC Bayern auf der Pressekonferenz bestätigte, macht der Innenverteidiger bei seiner Reha große Fortschritte: „Wie es jetzt aussieht, denke ich das schon. Ich übe nicht gerne Zeitdruck aus auf die Jungs in der Reha. Aber wenn man objektiv guckt, was er gerade schon macht, dann denke ich schon. Ich hoffe, dass wir Upa noch diese Saison zurücksehen werden.“

Christoph Freund hat sich derweil gegen Kritik gewehrt, der Rekordmeister hätte im Winter die Offensive verstärken müssen: „Wir haben eine Menge Spieler, die Tore schießen können. Wir haben in der Liga und in der Champions League viele Tore geschossen. Wir sind offensiv sehr gut ausgestattet.“