M’gladbach: Mehr Spielzeit für Elvedi?

Für Innenverteidiger Nico Elvedi brechen nach seiner Vertragsverlängerung bei Borussia Mönchengladbach wieder bessere Zeiten an. Trainer Gerardo Seoane stellte seinem Schützling nach dessen Unterschrift am heutigen Donnerstag deutlich mehr Spielanteile in Aussicht: „Es gab zuletzt positive Signale von ihm und wir freuen uns, dass er nun seinen Vertrag bei uns verlängert hat. Das erhöht auch seine Einsatzchancen.“

Bisher wurde Elvedi aufgrund seiner Vertragssituation kaum berücksichtigt (52 Spielminuten). Das wird sich künftig ändern. „Nico Elvedi ist ein verdienter Spieler. Wir haben immer betont, dass wir ein klares Commitment wollen“, sagte Seoane weiter. Mit Elvedis schriftlichem Bekenntnis bis 2027 haben die Fohlen ebenjene Planungssicherheit beim Schweizer, der seit 2015 für die Fohlen spielt. Dem Vernehmen nach kann der 26-Jährige per Ausstiegsklausel in Höhe von zehn Millionen Euro aus seinem Vertrag raus, für die unmittelbare Zukunft sind alle Beteiligten jedoch zufrieden.