„Wichtige Säule": Werder vermeldet Friedl-Verlängerung

Werder Bremen macht Nägel mit Köpfen. Auf ihren Social-Media-Kanälen geben die Grün-Weißen die Vertragsverlängerung mit Innenverteidiger und Kapitän Marco Friedl (27) offiziell bekannt. Das ursprüngliche Arbeitspapier wäre 2026 ausgelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Vernehmen nach handelt es sich um einen neuen Vierjahresvertrag. Damit binden die Bremer eine wichtige Personalie für die Defensive langfristig, nachdem schon klar ist, dass Friedls Positionskollegen Milos Veljkovic (29) und Anthony Jung (33) im Sommer den Abflug machen werden.

„Wir freuen uns sehr, dass Marco weiterhin den Weg bei Werder mit uns gehen möchte. Es ist ein starkes Zeichen und zeigt seine Identifikation mit unserem Verein. Marco ist als Kapitän eine wichtige Säule der Mannschaft. Er wird auch in Zukunft einer der Spieler sein, um die wir weiterhin eine spannende und entwicklungsfähige Mannschaft aufbauen möchten“, gibt Lizenzbereichsleiter Peter Niemeyer zu Protokoll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Friedl selbst fügt an: „Nach sieben Jahren in Bremen bin ich einer der dienstältesten Spieler im Verein und habe in dieser Zeit alle Höhen und Tiefen miterlebt. Das schweißt natürlich besonders zusammen, da stecken bei mir auch schon viele Emotionen drin. Wir haben uns als Team in den vergangenen Jahren immer weiterentwickelt, da geht aber auch noch mehr.“