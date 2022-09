Brighton: Lallana wird Interimstrainer

Brighton & Hove Albion will den vakanten Trainerposten zunächst intern besetzen. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, soll Adam Lallana, der ohnehin aktuell mit einer Wadenverletzung ausfällt, das Team gemeinsam mit dem bisherigen U21-Trainer Andrew Croft auf das kommende Spiel gegen den FC Bournemouth (Samstag, 16 Uhr) vorbereiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lallana soll dabei als Co-Trainer agieren. Der 34-jährige Spielmacher steht seit zwei Jahren in Südengland unter Vertrag und kam in der laufenden Saison auf drei Einsätze. Im Anschluss an das Spiel gegen die Cherries soll nach einem dauerhafter Nachfolger für Graham Potter gesucht werden. Der bisherige Cheftrainer wurde am gestrigen Donnerstag beim FC Chelsea als Nachfolger von Thomas Tuchel vorgestellt.