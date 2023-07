Gendrey forciert Wechsel: „Der deutsche Markt ist sehr interessant“

Valentin Gendrey hat gerade erst ein aufregendes U21-Turnier in Georgien und Rumänien mit der französischen Auswahl beendet, da stehen ihm schon die nächsten nervenaufreibenden Wochen bevor. Der 23-jährige Rechtsverteidiger von US Lecce will den nächsten Karriereschritt machen und muss dabei eine wichtige Wahl für seine Zukunft treffen.

Nach FT-Informationen haben mit Olympique Marseille, dem OSC Lille, US Sassuolo und dem AC Florenz gleich vier größere Klubs ihr Interesse am Rechtsfuß hinterlegt. Optionen für einen Wechsel werden sich für Gendrey somit höchstwahrscheinlich ergeben. Der zweifache U21-Nationalspieler ist noch bis 2024 an Lecce gebunden, dürfte den Klub aber für eine Ablöse von sechs Millionen Euro plus Boni verlassen, wie FT erfuhr.

Bundesliga auf dem Schirm

Auch wenn bisher noch kein Vertreter aus der Bundesliga vorstellig wurde, bleibt Deutschland ein mögliches Ziel für Gendrey. „Der deutsche Markt ist sehr interessant für Valentin“, so Berater Bruno Satin exklusiv gegenüber FT, „er ist ein sehr bescheidener und hart arbeitender Junge. Deshalb denke ich, dass die Bundesliga wirklich zu ihm passt.“

Zuletzt berichteten italienische Medien, der VfL Wolfsburg habe ein Angebot über fünf Millionen Euro für Gendrey eingereicht. Nach FT-Informationen ist an diesen Gerüchten allerdings nichts dran. Auch damit zusammenhängende Meldungen über eine mögliche Verrechnung mit dem Transfer von Marin Pongracic (25) sind deshalb zu vernachlässigen.