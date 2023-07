Tuchel über Tel-Leihe

Eine Leihe von Mathys Tel schließt Thomas Tuchel nicht vollständig aus. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte der Trainer des FC Bayern München über den Status des 18-jährigen Angreifers: „Er kämpft um seinen Platz und seine Chance. Wir denken nicht über morgen hinaus. Wenn etwas passieren sollte, werden wir es erst spät im Transferfenster besprechen.“

Tel kam in der vergangenen Saison auf 22 Bundesliga-Einsätze, in denen ihm fünf Tore gelangen. Vor einigen Wochen wurde der Franzose unter anderem mit einer Leihe zu Werder Bremen in Verbindung gebracht. Hierzu äußerte sich sein Berater Gadiri Camara: „Eine Leihe ist keine Option für uns. Ich kann Gerüchte zu einem möglichen Leihgeschäft mit Werder Bremen nicht bestätigen. Mathys möchte bleiben und sich verbessern. Unsere Position ist klar, Mathys möchte einer der Besten werden.“

