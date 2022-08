Müller will Zeit beim VfB „mitprägen“

Florian Müller hofft auf einen langfristigen Aufenthalt beim VfB Stuttgart. „Ich bin ein Typ, der grundsätzlich gerne lange bei einem Verein bleibt. Ich war nur ein Jahr in Freiburg aufgrund der Leihe, aber eigentlich will ich lange bei einem Klub bleiben und etwas aufbauen“, sagt der Torwart im Gespräch mit ‚Spox.com‘, „ich wäre glücklich, wenn ich noch lange beim VfB bleiben und eine Zeit hier mitprägen könnte.“

Müller befindet sich in seiner zweiten Saison als Stuttgarter Nummer eins. Nach einer guten Leihsaison beim SC Freiburg kaufte ihn der VfB vor einem Jahr gegen eine Ablöse von fünf Millionen Euro Mainz 05 ab. Durch die eine oder andere Unsicherheit entzündet sich immer wieder Kritik am 24-jährigen Saarländer, bislang allerdings verteidigt er seinen Nummer eins-Status erfolgreich. Müllers Vertrag in Bad Cannstatt ist bis 2025 gültig.