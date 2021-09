Barça: Fati akzeptiert weniger Gehalt

Ansu Fati ist offenbar bereit, der finanziell schwierigen Situation beim FC Barcelona Rechnung zu tragen. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ hat ihn sein Berater Jorge Mendes darüber in Kenntnis gesetzt, dass das neue Arbeitspapier anfänglich nicht so lukrativ vergütet sein wird wie ursprünglich erwartet.

Fati sei dennoch gewillt, in Kürze zu unterschreiben. Schließlich muss das 18-jährige Ausnahmetalent auch nicht am Hungertuch nagen. Im Laufe der Vertragslaufzeit winke ihm eine deutliche Gehaltserhöhung, so die ‚Mundo Deportivo‘.