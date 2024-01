Bayerns Pläne mit den Leihspielern

Alexander Nübel (27/VfB Stuttgart)

Der Keeper ist nach zwei Jahren in Monaco nun ein bärenstarker Rückhalt für den VfB Stuttgart. Die Bayern und der VfB wollen die Leihe verlängern. Nötig ist dafür eine Vertragsverlängerung von Nübel in München über 2025 hinaus. Diese wird nun anvisiert. Laut der ‚Bild‘ sprechen die Parteien bereits miteinander. Vielleicht wird der Ex-Schalker ja doch wieder ein konkreteres Thema für die Nachfolge von Manuel Neuer (37).

Johannes Schenk (21/Preußen Münster)

Bayerns zweiter verliehener Keeper hat sich im Oktober endlich einen Stammplatz in der dritten Liga erkämpft. Zuletzt schwächelte Schenk mal, zeigte zuvor aber ziemlich starke Leistungen und wurde auch mit einer erstmaligen Nominierung für den DFB-Nachwuchs belohnt. Eine weitere Leihe im Sommer ist realistisch.

Josip Stanisic (23/Bayer Leverkusen)

Aufgrund der Afrika-Cup-Fahrer bei der Werkself erhält Stanisic nach bislang 15 Einsätzen in den kommenden Wochen mehr Spielzeit. Dabei kann er sich auch für eine langfristige Zukunft bei den Bayern empfehlen. Der ‚Bild‘ zufolge will der FCB in diesem Winter einen neuen Rechtsverteidiger nur ausleihen, da man Stanisic nicht die Perspektive in seiner Heimatstadt verbauen möchte.

Malik Tillmann (21/PSV Eindhoven)

Nach einer starken Saison bei den Glasgow Rangers sorgt Tillman nun in der Eredivisie für Aufsehen. Der flexible Offensivmann kommt beim Tabellenführer regelmäßig zum Einsatz, spielt mit der PSV in der Champions League und sammelte schon elf Scorerpunkte in 22 Spielen. Solange er sich aber nicht in der Startelf etabliert, dürfte Tillmann kein Thema für einen Kaderplatz bei den Bayern sein. Die PSV kann den US-Boy im Sommer für 12,5 Millionen Euro kaufen, die Münchner dies durch eine Zahlung von drei Millionen verhindern.

Arijon Ibrahimovic (18/Frosinone Calcio)

Auch beim Flügelstürmer gibt es eine Kaufoption für den Leihklub: Zahlen die Italiener 3,5 Millionen Euro, bleibt Ibrahimovic bei Frosinone. Für elf Millionen in diesem und 15 Millionen im Sommer 2025 könnten die Bayern Ibrahimovic zurückholen. Und dieser Gedanke spielt laut der ‚Bild‘ durchaus eine Rolle: Der FCB diskutiere bereits über Einsatzmöglichkeiten für das Eigengewächs und ordne ihn höher ein als etwa Tillman. In der Serie A kommt Ibrahimovic bislang auf elf Einsätze mit einem Tor und einer Vorlage.

Gabriel Vidovic (20/Dinamo Zagreb)

Selbes Modell auch beim Offensivspieler: Zagreb kann Vidovic für vier Millionen kaufen, Bayern ihn später für elf Millionen zurückholen. In der international zweitklassigen kroatischen Liga erzielte Vidovic in bislang zwölf Spielen drei Tore und gab zwei Assists. Bayern-Material ist das nicht gerade.

Paul Wanner (18/SV Elversberg)

Der jüngste Bundesliga-Spieler der Vereinsgeschichte geht durch ein hartes Lehrjahr in der zweiten Liga. In Elverberg pendelt Wanner zwischen Bank und Startelf. Bei der jüngsten 2:3-Niederlage in Karlsruhe sammelte er immerhin seine Scorerpunkte vier und fünf. Mindestens eine weitere Leihsaison liegt nahe. Dann vielleicht auch eine Etage höher bei einem Bundesligisten ohne Abstiegssorgen.