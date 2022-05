Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern München

Torgarant Robert Lewandowski könnte die Münchner tatsächlich im Sommer verlassen. Der ‚Bild‘ zufolge „bröckelt das Nein“ zu einem Verkauf des Polen. Herbert Hainer hielt allerdings dagegen: „Robert Lewandowski hat beim FC Bayern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Und den wird er erfüllen.“

Borussia Dortmund

Beim BVB setzte es unter der Woche gleich zweimal einen Paukenschlag: Tormaschine Erling Haaland wird für 60 bis 75 Millionen Euro an Manchester City abgegeben. Im Gegenzug holen die Schwarz-Gelben Stürmer Karim Adeyemi von RB Salzburg für kolportierte 38 Millionen Euro an Bord.

Bayer Leverkusen

Die Werkself und Torhüter Lukas Hradecky wollen ihre Zusammenarbeit fortführen. „Es waren richtig gute Gespräche“, ließ der 75-fache finnische Nationalspieler gegenüber dem ‚kicker‘ verlauten. Auch Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes gab sich zuversichtlich: „Die Absicht zu verlängern ist von beiden Seiten da. Alles andere ist offen“.

RB Leipzig

Pressingmaschine Konrad Laimer weckt bei der Konkurrenz Begehrlichkeiten. Die Bayern locken den Österreicher laut Transfer-Experte Fabrizio Romano. 20 Millionen sollen die Sachsen von einem Verkauf überzeugen.

SC Freiburg

Alessandro Schöpf bleibt der Gang in die zweite Liga mit Arminia Bielefeld erspart. Nach FT-Infos darf der Österreicher die Alm im Sommer ablösefrei verlassen. In Freiburg hofft man auf den Zuschlag beim 28-Jährigen.

Union Berlin

In der Hauptstadt macht man Nägel mit Köpfen: Die Eisernen schnappen sich Jannik Haberer (28) vom SC Freiburg. Union profitiert von Haberers auslaufendem Vertrag und muss somit keine Ablöse zahlen.

1. FC Köln

Die Geißböcke werden wohl schon in Kürze ihren ersten Sommerneuzugang präsentieren. Laut der ‚Bild‘ zieht es Linton Maina von Hannover 96 in die Domstadt. Köln muss für den 22-jährigen Rechtsfuß keinen Cent an Ablöse entrichten, da sein Arbeitspapier nur bis zum Sommer datiert ist.

TSG Hoffenheim

Bei den Sinsheimern drückt in der Abwehr der Schuh. Direktor Profifußball Alexander Rosen sieht im defensiven Mannschaftsteil besonderen Handlungsbedarf. „Das ist ein klares Kaderanalyse-Thema – da muss mehr Qualität rein, da brauchen wir ein Upgrade“, meint Rosen im Gespräch mit dem ‚kicker‘.

Mainz 05

Während die 05er ihren Abwehrrecken Jeremiah St. Juste für zehn Millionen an Sporting Lissabon verlieren, wird Leihspieler Dominik Kohr festverpflichtet. Als Ablöse fließen rund drei Millionen zu Eintracht Frankfurt. Der Mittelfeldspieler bindet sich bis 2026 an Mainz.

Borussia Mönchengladbach

Kluburgestein Patrick Herrmann verlängert seinen auslaufenden Vertrag. Das neue Arbeitspapier des 31-jährigen Rechtsaußen läuft bis 2024.

VfL Bochum

Gerrit Holtmann will angesichts seines 2023 auslaufenden Vertrags baldige Klarheit über seine Zukunft. „Ich möchte zeitnah wissen, wie es weitergeht und möglichst nicht mit einem auslaufenden Vertrag in die nächste Saison gehen“, wird der 27-Jährige von der ‚WAZ‘ zitiert. Der VfL möchte gerne verlängern.

Eintracht Frankfurt

Während mit Dominik Kohr (zu Mainz 05) ein Abgang bereits feststeht, hat die SGE auch eine mögliche Neuverpflichtung im Blick. Nach FT-Informationen bekundet man Interesse an Mehdi Ganouni von Paris St. Germain. Das 17-jährige Spielmachertalent ist im Sommer ablösefrei zu haben.

VfL Wolfsburg

Dodi Lukebakio wird seine Zelte in der Autostadt nach dem letzten Spieltag abbrechen und zu Hertha BSC zurückkehren. Dies bestätigte Sportdirektor Marcel Schäfer am gestrigen Donnerstag: „Bei Dodi ist es so, dass wir die Leihe weder verlängern noch dass wir ihn fest verpflichten.“ Lukebakio kommt auf fünf Torbeteiligungen in 29 Einsätzen.

FC Augsburg

Markus Weinzierl lässt einen Verbleib beim FCA offen. Ende Juni läuft der Vertrag des 47-Jährigen aus. Angesprochen auf seine Zukunft sagte Weinzierl auf der gestrigen Pressekonferenz: „Ich habe mir noch keine endgültigen Gedanken gemacht. Die Saison ist nicht vorbei. Ich habe schon auch ein, zwei Fragen, die dann ausschlaggebend sind: Was sind die Ziele? Was sind die Voraussetzungen?“

Hertha BSC

Grzegorz Krychowiak ist laut dem polnischen Portal ‚Gazeta.pl‘ ein Kandidat bei der Alten Dame. Schon im März war der 32-jährige Abräumer, der derzeit an AEK Athen verliehen ist, ein Thema in Berlin. Eine Rückkehr zu seinem russischen Arbeitgeber FK Krasnodar kommt nicht in Frage.

VfB Stuttgart

Konstantinos Mavropanos kann sich einen Verbleib beim VfB vorstellen. „Stuttgart hat die Option, mich zu verpflichten. Wenn sie das tun, bin ich Spieler des VfB. Das ist alles, was es dazu im Moment zu sagen gibt“, sagte der vom FC Arsenal ausgeliehene Abwehrspieler in der ‚Bild‘.

Arminia Bielefeld

Amos Pieper (24) könnte die Ostwestfalen in Richtung Union Berlin verlassen. Das berichtet der ‚kicker‘. Demnach wurde „die Möglichkeiten, ihn zu verpflichten, abgeklopft“. Piepers Vertrag läuft zum Saisonende aus.

Greuther Fürth

Mannschaftskapitän Branimir Hrgota wird seinem Trainer Stefan Leitl wohl nicht zu Hannover 96 nachfolgen. „Ich habe mit Stefan gesprochen. Er hat mir gesagt, dass er nicht an unsere Spieler herangehen wird. Ich denke, das gehört sich auch nicht“, zitiert die ‚Bild‘ Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi.