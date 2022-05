Schöpf ablösefrei: Freiburg zeigt Interesse

Arminia Bielefeld muss nach zwei Jahren in der Bundesliga den schweren Gang in Liga zwei antreten. Wie FT erfahren hat, darf Alessandro Schöpf (28) die Ostwestfalen deshalb ablösefrei verlassen. Gegen RB Leipzig (14. Mai) wird der Österreicher also voraussichtlich zum letzten Mal für die Arminia auflaufen.

Interesse an der Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers zeigt nach FT-Informationen der SC Freiburg. Die Breisgauer verlieren Janik Haberer (28) ablösefrei an Union Berlin. Schöpf könnte als Ersatz für den ehemaligen deutschen U21-Nationalspieler den Weg ins Europa-Park Stadion finden und mit dem SC in der kommenden Saison international spielen.

In der laufenden Spielzeit gehörte Schöpf zum festen Bestandteil der Bielefelder Startformation. Insgesamt stehen wettbewerbsübergreifend 32 Einsätze zu Buche. Auch in der Nationalmannschaft von Österreich zählt der Rechtsfuß stets zum Aufgebot und steuerte zuletzt im März gegen Schottland (2:2) einen Assist bei.