Bayer: Baumgartlinger erfolgreich operiert

Julian Baumgartlinger wurde am gestrigen Montag erfolgreich am Kreuzband operiert. Wie die Leverkusener mitteilen, hatte sich der 33-jährige Österreicher bei der 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen.

Am morgigen Mittwoch wird der Mittelfeldspieler nach Vereinsangaben nach Leverkusen zurückkehren und seine Reha absolvieren. Der Werkself zufolge ist „nicht vor Mai“ mit einer Rückkehr des Abräumers zu rechnen. Das auslaufende Vertragspapier soll trotz der Verletzung verlängert werden. Am Wochenende kündigte Sportchef Simon Rolfes an: „Grundsätzlich unterstützen wir unsere Spieler auch in schwierigen Zeiten.“