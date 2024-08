Schalke: Neuer Flügelspieler im Anflug

Nach einem durchwachsenen Zweitligastart mit dem furiosen 5:1-Auftaktsieg gegen Eintracht Braunschweig und der bitteren 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg will Schalke 04 auf dem Transfermarkt nachlegen. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht Schalke kurz vor der Verpflichtung von Offensivspieler Ilyès Hamache vom französischen Drittligisten FC Valenciennes. Der 21-Jährige soll festverpflichtet werden und mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als Kostenpunkt bringt ‚Sky‘ eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich ins Spiel. Hamache ist noch bis 2025 an Valenciennes gebunden. Noch sind letzte Details zwischen den Parteien zu klären, der Wechsel soll jedoch in den kommenden Tagen über die Bühne gehen. Schalke sichert sich mit Hamache einen vielseitigen Spieler für die Offensive. Der Rechtsfuß kann auf beiden Flügeln sowie im Offensivzentrum eingesetzt werden. In der vergangenen Spielzeit brachte es der französische U20-Nationalspieler jedoch nur zu drei Scorerpunkten in 34 Partien.