Medien: Watzke & Pérez treffen sich wegen Haaland

Real Madrid unternimmt offenbar einen weiteren Schritt für die Verpflichtung von Erling Haaland (21). Wie der spanische TV-Sender ‚Cuatro‘ berichtet, will sich Real-Präsident Florentino Pérez am heutigen Dienstag mit Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke treffen und über die Personalie sprechen.

Das Treffen der beiden gut befreundeten Klubbosse soll „in den nächsten Stunden“ in Madrid steigen. Die Königlichen, so heißt es in dem Bericht weiter, sehen noch immer ihre Chance auf einen Haaland-Transfer, nachdem in England bereits Manchester City als künftiger Arbeitgeber des Torjägers gehandelt wurde. Der ‚Marca‘ zufolge soll Haaland allerdings noch mit seiner Zusage an City zögern.

Real bleibt Haalands Wunschziel

Dazu passen die Informationen, die FT im gestrigen Montag erhalten hat. Real ist nach unserer Kenntnis noch immer das Wunschziel des Norwegers und kann sich deshalb grundsätzlich die besten Chancen auf eine Verpflichtung ausmalen. Dass sich Pérez und Watzke in diesem Kontext zusammensetzen, lässt sich durchaus als Indiz verstehen.

Bleibt die zuletzt oft gestellte Frage, ob sich die Königlichen einen Haaland-Transfer in diesem Sommer leisten können – schließlich soll mit Kylian Mbappé (23) noch ein weiterer Topstar unter dem Einsatz vieler Millionen Euro ins Bernabéu gelockt werden. Haaland würde eine festgeschriebene Ablöse von mindestens 75 Millionen Euro kosten.