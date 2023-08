M‘gladbach : Die Details zum Jordan-Transfer

Zum Transfer von Jordan Siebatcheu (27) zu Borussia Mönchengladbach sickern neue Details durch. Laut ‚Sky‘ wechselt der Stürmer von Union Berlin zunächst für eine Saison auf Leihbasis an den Niederrhein. Für den Anschluss besteht eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro.

Jordan soll noch am heutigen Mittwoch den Medizincheck absolvieren. In Berlin steht der US-Amerikaner (neun Länderspiele) noch bis 2026 unter Vertrag. Union hatte vor einem Jahr sechs Millionen Euro an den BSC Young Boys gezahlt.