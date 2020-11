Holzhauser verlängert in Beerschot

Raphael Holzhauser dehnt seinen bislang äußerst erfolgreichen Aufenthalt bei Beerschot V.A. aus. Wie der belgische Erstligist vermeldet, läuft das neue Arbeitspapier des Österreichers bis Sommer 2023. Der alte Kontrakt wäre zum Saisonende ausgelaufen.

„Ich bin jetzt seit fast eineinhalb Jahren hier und fühle mich in Beerschot wirklich gut“, betont Holzhauser, „ich kann hier mein Spiel spielen und das Beste daraus machen.“ In der Tat befindet sich der 27-jährige offensive Mittelfeldspieler derzeit in der Form seines Lebens. In bislang 13 Saisonspielen gelangen ihm überragende zehn Tore und acht Vorlagen.