Barça will mit Pedri & Fati verlängern

Was im Fall von Lionel Messi und Toptalent Ilaix Moriba scheiterte, soll bei Ansu Fati und Pedri gelingen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, will der FC Barcelona mit den beiden 18-Jährigen verlängern. Geschäftsführer Mateu Alemany und der Technische Direktor Ramon Planes hätten bereits mit der Arbeit begonnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pedri war 2019 von UD Las Palmas zu Barça gewechselt und steht noch bis nächsten Sommer unter Vertrag. Per Option kann das Arbeitspapier zwar bis 2024 ausgedehnt werden, die Katalanen streben jedoch eine langfristigere Verlängerung samt üppiger Gehaltserhöhung an. Gleiches gilt für Fati, dessen Vertrag ebenfalls so aufgebaut ist wie der von Pedri.