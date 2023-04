Lewandowski: Barça-Wechsel „genau richtig“

Robert Lewandowski (34) würde den Transfer vom FC Bayern zum FC Barcelona jederzeit wieder machen. „Ich bin sehr zufrieden, der Schritt war genau richtig“, resümiert der polnische Stürmerstar im Gespräch mit der ‚Sport Bild‘, „wir fühlen uns mit der Familie total wohl, haben mit Barça eine sehr gute Chance auf die Meisterschaft, das war unser Ziel. Zudem können wir noch die Copa del Rey holen.“

Nicht nach Plan liefen dagegen die Auftritte auf internationalem Parkett. Nach dem Aus in der Champions League-Gruppenphase war Schluss in der Europa League-Zwischenrunde. Lewandowski gelobt Besserung: „Wir brauchen noch zwei, drei Puzzle-Stücke, damit der Verein so funktionieren kann wie der FC Bayern seit Jahren. Dann ist auch in Europa mehr möglich.“

