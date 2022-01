BVB: Bürki-Deal droht zu platzen

Nachdem schon ein Engagement bei Galatasaray nicht zustande kam, fällt möglicherweise der nächste Transfer von Roman Bürki ins Wasser. Laut ‚Blick‘ und ‚Sport1‘ wird der Torhüter von Borussia Dortmund nicht zum FC Lorient in die Ligue 1 wechseln. Die Franzosen hatten am heutigen Deadline Day Interesse am 31-Jährigen gezeigt – offenbar zur kurzfristig.

Die ‚L’Équipe‘ hält dagegen: Laut der französischen Sportzeitung ist ein Wechsel des BVB-Keepers noch nicht gänzlich vom Tisch, jedoch unwahrscheinlicher geworden. Am Zeitdruck liege das aber nicht – das Transferfenster in Frankreich ist schließlich noch bis Mitternacht geöffnet. Bürki habe aber stattdessen schlicht kein Interesse mehr, nach Lorient zu wechseln. Die Franzosen wollten den Schweizer offenbar noch umstimmen.

UPDATE(19:01 Uhr): Bei Roman Bürki geht die Tendenz nun klar Richtung Verbleib beim BVB. Fabrizio Romano und ‚Sky‘ berichten nun auch, dass der Wechsel des Torhüters zum FC Lorient endgültig geplatzt ist. Bürki habe kein Interesse gehabt, zum Ligue 1-Klub zu gehen.