„Alles behoben“: Schick nach OP optimistisch

Patrik Schick ist zuversichtlich, nach erfolgreicher Hüft-Operation zu alter Stärke zurückfinden zu können. „Nach der langen Zeit bin ich glücklich, dass wir die OP gemacht haben. Jetzt wissen wir endlich, was das Problem war. Die Monate vorher mit der Unwissenheit waren schlimmer. Jetzt geht die Genesung so, wie sie gehen sollte. Ich muss geduldig sein, aber ich bin wirklich optimistisch“, zitiert die ‚Bild‘ den Stürmer von Bayer Leverkusen.

Schick hatte sich im Oktober vergangenen Jahres an den Adduktoren verletzt. Da laut eigener Aussage eine genaue Diagnose genauso schwerfiel wie die Suche nach einer passenden Behandlungsform, zog sich die Ausfallzeit des 27-jährigen Tschechen, der weite Teil der Vorsaison verpasste. Jetzt blickt Schick optimistisch in die Zukunft: „Der Arzt, der mich operiert hat, hat mir dann bestätigt, dass der Eingriff notwendig war. Er hat alles wieder in Ordnung gebracht. Deshalb habe ich jetzt dieses Lächeln, da endlich alles behoben ist.“

