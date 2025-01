Bayer: Hermoso-Deal morgen fix?

Mario Hermosos Wechsel zu Bayer Leverkusen befindet sich auf der Zielgeraden. Laut ‚Sky‘ ist die finale Einigung mit der AS Rom da. Den Medizincheck werde der Innenverteidiger voraussichtlich am morgigen Mittwoch absolvieren. Hermoso schließt sich dem Werksklub leihweise und ohne Kaufoption an.

In Rom steht der spanische Linksfuß noch bis 2027 unter Vertrag, war in den vergangenen Monaten aber nur noch zweite Wahl. Bayer 04 reagiert mit der Verpflichtung des 29-Jährigen auf den verletzungsbedingten Ausfall von Jeanuël Belocian (19). Neben Hermoso wird in Kürze auch Aston Villas Offensivspieler Emiliano Buendía (28) in Leverkusen unterschreiben. Der Argentinier kommt per Leihe mit Kaufoption.