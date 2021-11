United nimmt Kontakt zu Pochettino auf

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den jüngst entlassenen Ole Gunnar Solskjaer hat Manchester United erste konkrete Schritte eingeleitet. Nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato haben die Red Devils bereits Kontakt zum Umfeld von Mauricio Pochettino aufgenommen. Der aktuelle Coach von Paris St. Germain gilt zurzeit als Favorit auf den vakanten Cheftrainer-Posten im Old Trafford.

Englische Medien berichteten bereits zuvor am heutigen Montag, dass sich Pochettino ein Engagement bei United gut vorstellen kann. Der 49-Jährige sei bei PSG, an das er noch bis 2023 gebunden ist, nicht sonderlich glücklich. Solskjaer wurde am gestrigen Sonntag entlassen. Vorangegangen war eine 1:4-Niederlage gegen den FC Watford.