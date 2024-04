Wolves-Kapitän zu United?

Manchester United blickt auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger auch zur Ligakonkurrenz. Einem Bericht der ‚Times‘ zufolge steht Max Kilman bei den Red Devils auf der Liste. Der Kapitän der Wolverhampton Wanderers werde schon eine Weile von United-Scouts beobachtet.

Seit 2018 steht Kilman bei den Wolves unter Vertrag, in der aktuellen Saison führt er den Premier League-Vertreter als Spielführer aufs Feld. Zudem verpasste der 26-jährige Engländer noch keine einzige Spielminute in der Liga (30 Einsätze). Das Arbeitspapier des gebürtigen Londoners ist langfristig bis 2028 gültig, dementsprechend befinden sich die Wanderers in einer guten Verhandlungsposition.