Fast fix: Hannibal vor United-Abschied

Hannibal Mejbri wird Manchester United zeitnah verlassen. Laut Fabrizio Romano steht der 20-Jährige vor dem Wechsel zum FC Sevilla. Der tunesische Nationalspieler ist bereits in der andalusischen Großstadt angekommen und wird dort den Deal finalisieren.

Es handelt sich dem Bericht zufolge um eine Leihe inklusive Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro. Ein Rückkaufrecht von Seiten der Engländer gibt es nicht. Hannibal war 2019 von der AS Monaco in die Jugend von United gewechselt. Bei den Red Devils schaffte er den Durchbruch im Profibereich, einen sicheren Platz im Team hatte der Offensivspieler aber nie. Auch der SC Freiburg soll interessiert gewesen sein.