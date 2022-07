Römling verlängert in Bochum & wird verliehen

Moritz Römling bleibt dem VfL Bochum erhalten, spielt in der kommenden Saison allerdings in Liga drei. Der 21-Jährige unterschreibt ein neues Arbeitspapier bis 2024 an der Castroper Straße.

Gleichzeitig wechselt Römling auf Leihbasis zu Drittligaaufsteiger Rot-Weiß Essen. Dort soll der Linksverteidiger Spielpraxis sammeln, um im Seniorenbereich endgültig Fuß zu fassen und künftig eine Chance auf Einsatzzeiten beim Bundesligisten zu bekommen.