Nottingham verlängert überraschend mit Cooper

Nottingham Forest sorgt für eine Überraschung. Wie der Premier League-Aufsteiger mitteilt, hat Cheftrainer Steve Cooper seinen Vertrag bis 2025 verlängert.

Damit setzen die Tricky Trees ein echtes Zeichen, schließlich wurde zuletzt doch stark über eine Entlassung von Cooper spekuliert. Diese ist nun vom Tisch. Der Aufstiegscoach soll das teuer verstärkte Team aus dem Tabellenkeller führen.

Nottingham Forest is delighted to announce that Head Coach Steve Cooper has signed a new contract with the Club until 2025.