Der Favorit auf die Klopp-Nachfolge | Real und die Bellingham-Frage

Wer wird der neue Klopp?

Völlig unerwartet verkündete Jürgen Klopp gestern seinen Abschied vom FC Liverpool. Am Saisonende verlässt der LFC-Coach die Anfield Road. Das Rätselraten, wer auf Kloppo folgen wird, ist eingeläutet. Top-Kandidat auf das Klopp-Erbe ist der ehemalige Liverpool-Profi Xabi Alonso, titelt heute der ‚Telegraph‘. Auch die Frontseite des ‚Daily Star‘ ziert der Trainer von Bayer Leverkusen.

Gerüchte, Alonso besitze eine Ausstiegsklausel für seine Ex-Klubs aus Liverpool, München und Madrid – angeblich sogar für einen ablösefreien Wechsel – sind nicht bestätigt. Klopfen die ganz Großen an, dürfte es für Bayer 04 dennoch schwierig werden. Die ‚Times‘ bringt unterdessen auch Roberto De Zerbi (Brighton), Ange Postecoglou (Tottenham), Thomas Frank (Brentford) und Bundestrainer Julian Nagelsmann als mögliche Klopp-Nachfolger ins Spiel.

Real ohne Bellingham

Gegen UD Las Palmas will Real Madrid am heutigen Samstag (16:15 Uhr) die Tabellenführung vom FC Girona zurückerobern. Verzichten muss Carlo Ancelotti dabei auf einen seiner wichtigsten Schlüsselspieler: Jude Bellingham fehlt gelbgesperrt. Vom „Leben ohne Bellingham“ ist auf der Titelseite der ‚Marca‘ zu lesen. Der Sommerneuzugang aus Dortmund ist in Madrid schon in seiner ersten Saison nicht mehr wegzudenken, steht nach 26 Pflichtspielen bei ebenso vielen Torbeteiligungen (18 Tore, acht Assists).

Wie also ersetzt man den 20-jährigen Engländer? Wahrscheinlich, titelt die ‚as‘, wird Ancelotti auf die „Lösung Brahim“ zurückgreifen. Viermal fehlte Bellingham in dieser Spielzeit, Brahim Díaz – sonst oft nur Joker – stand dann immer in der Startelf. Gut möglich also, dass der 24-jährige Spanier auch heute bei Las Palmas ran darf.