M’gladbach: Ngoumou nähert sich an

Sommerneuzugang Nathan Ngoumou sieht sich nicht mehr weit weg vom angestrebten Bundesliga-Level. „Das fußballerische Niveau ist hier ein anderes, an das ich mich aber auch so langsam angepasst habe“, erklärt der Außenstürmer von Borussia Mönchengladbach laut der ‚Rheinischen Post‘ in einem Klub-Interview.

Menschlich sei er längst angekommen, berichtet Ngoumou weiter: „Ich habe ja das Glück, dass es bei Borussia viele französisch sprechende Spieler gibt. Das hat mir sehr geholfen. Ich konnte mich also leicht integrieren.“ Dem Vernehmen nach überwiesen die Fohlen vor der Saison rund acht Millionen Euro an den FC Toulouse.