Nürnberg: Jeltsch-Interessenten stehen Schlange

Beim 1. FC Nürnberg steht neben Stefanos Tzimas ein weiterer Youngster bei Klubs aus England auf der Liste. Wie ‚Sky‘ berichtet, interessiert sich West Ham United für Finn Jeltsch und beobachtet seine Situation genau. Auch andere Vereine aus der Premier League sowie diverse Bundesligisten haben den 18-Jährigen demnach auf dem Zettel.

Schon Mitte November hatte die ‚Sport Bild‘ Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt als mögliche Abnehmer für den Innenverteidiger genannt, der in Nürnberg erst im Sommer seinen Vertrag langfristig verlängert hatte. In der Hinrunde hatte Jeltsch lediglich zwei Spiele aufgrund muskulärer Probleme verpasst, ansonsten stellte ihn Trainer Miroslav Klose in allen Partien von Beginn an auf.