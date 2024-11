Rechtsstreit umgangen: Bochum holt Riemann zurück

Der Clinch zwischen dem VfL Bochum und Torhüter Manuel Riemann findet doch noch ein glimpfliches Ende. Nach Informationen der ‚WAZ‘ wurde der Rechtsstreit zwischen den Parteien ad acta gelegt.

Stattdessen kehrt der 36-Jährige sogar in den Kasten des Bundesligisten zurück. Dem Bericht zufolge nimmt Riemann schon am Anfang der kommenden Woche wieder das Training an der Castroper Straße auf.

Federführend war wohl auch der neue VfL-Cheftrainer Dieter Hecking, der den kriselnden Verein Anfang November übernommen hatte. Laut der Regionalzeitung gab es nämlich ein klärendes Gespräch zwischen dem 60-Jährigen und Riemann.

Rückblick

Der Keeper wurde nach dem 34. Spieltag der vergangenen Saison aufgrund von Kabinenvorfällen für die Relegationsspiele gegen Fortuna Düsseldorf suspendiert. Seitdem blockierte man in Bochum eine Rückkehr des früheren deutschen U17-Nationalspielers, der daraufhin Klage einreichte.