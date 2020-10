Bolt will beim HSV verlängern

Ungeachtet des kolportierten Interesses der AS Rom will Jonas Bolt beim Hamburger SV bleiben. „Ich habe mich vor anderthalb Jahren dazu entschlossen, mit dem HSV einen Weg einzuschlagen, hier etwas entwickeln zu wollen. Das sehe ich nach wie vor noch so. Das ist mein oberstes Ziel, diese Geschichte weiter gestalten zu können“, unterstreicht der Sportdirektor gegenüber ‚Sky‘.

Einer Ausdehnung seines im kommenden Jahr auslaufenden Vertrags steht Bolt dementsprechend offen gegenüber: „Wenn der HSV interessiert ist, diesen Weg weiterzugehen, dann wird es sicherlich gute Gespräche geben. Wie die ausgehen, wann die geführt werden, das ist nicht allein meine Entscheidung.“