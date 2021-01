Leipzig-Interesse an Mangala

Mit 0:1 musste sich der VfB Stuttgart am vergangenen Wochenende RB Leipzig geschlagen geben. Eine schlechte Leistung konnte man den Schwaben nach der Heimniederlage aber keineswegs attestieren. Vor allem Orel Mangala zeigte im zentralen Mittelfeld wieder einmal, über welche außergewöhnlichen Qualitäten er verfügt.

Wie die ‚Stuttgarter Nachrichten‘ schreiben, hat dies auch Julian Nagelsmann zur Kenntnis genommen. RB Leipzig könnte dementsprechend früher oder später einen Vorstoß beim 22-jährigen Belgier wagen. Vertraglich ist Mangala noch bis 2023 an den VfB gebunden.

Dass er durchaus nach höheren Aufgaben strebt, hat der Mittelfeldspieler aber in der Vergangenheit schon durchblicken lassen. In dieser Saison untermauert Mangala seine Ansprüche auch konstant mit Taten. Der U21-Nationalspieler ist äußerst pressingresistent, erobert und verteilt die Bälle klug und legt ein großes Kämpferherz an den Tag. Nicht nur Nagelsmann gefällt das.