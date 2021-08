Arminia reagiert auf Hack-Gerücht

Samir Arabi hat Stellung zu den Gerüchten bezogen, Arminia Bielefeld habe ein Auge auf Robin Hack geworfen. „Robin Hack ist ein interessanter, junger, entwicklungsfähiger Spieler. Fakt ist aber, dass am Samstag weder er noch irgendein anderer neuer Spieler überraschend im Kader für unser Pokalspiel in Bayreuth stehen wird“, zitiert das ‚Westfalen-Blatt‘ den Sport-Geschäftsführer der Ostwestfalen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Grundsätzlich, so Arabi weiter, merke man aber, „dass an der einen oder anderen Stelle Bewegung in den Transfermarkt kommt.“ Interesse an Hack zeigt neben den Bielefeldern auch Borussia Mönchengladbach. Der 1. FC Nürnberg fordert laut ‚Bild‘ 2,5 Millionen Euro Ablöse für den 22-jährigen Offensivspieler.