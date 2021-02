Schalke begnadigt Bentaleb

Nabil Bentaleb ist wieder Teil der Profimannschaft des FC Schalke 04. Wie die Knappen mitteilen, kehrt der 26-Jährige ins Teamtraining der Lizenzspielermannschaft zurück. Mitte November wurde der Mittelfeldspieler unter Ex-Trainer Manuel Baum gemeinsam mit dem schon länger rehabilitierten Amine Harit suspendiert.

„Nach einem Gespräch mit Christian Gross entschied der Chef-Trainer, den Mittelfeldspieler zurück in den Kreis des Teams zu holen“, heißt es in der Mitteilung. Auch eine Rückkehr in den Spieltagskader sei möglich.

Die Kehrtwende bei Bentaleb hatte sich zuvor nicht abgezeichnet. Bei seiner Vorstellung im Dezember stellte Gross klar, dass der Problemprofi in den Planungen keine Rolle mehr spielen wird. Noch im Januar suchte der Klub fieberhaft nach einem Abnehmer.