Über 100 Millionen für Fofana?

Leicester City will Wesley Fofana offenbar zum Rekord-Verteidiger machen. ‚The Athletic‘ zufolge fordern die Foxes umgerechnet bis zu 101,5 Millionen Euro für den französischen Innenverteidiger. Diese Summe würde ihn zum teuersten Abwehrspieler aller Zeiten machen. Den aktuellen Rekord hält Harry Maguire, für den Leicester vor drei Jahren 87 Millionen Euro von Manchester United kassierte.

Großes Interesse an Fofana wird dem FC Chelsea unterstellt, der neben Kalidou Koulibaly noch einen weiteren Top-Innenverteidiger verpflichten will. Der 21-Jährige war vor zwei Jahren von der AS St.-Étienne nach Leicester gewechselt und bestritt bislang 50 Pflichtspiele für den Meister von 2016. Zahlreiche Spiele verpasste er wegen eines Wadenbeinbruchs im August 2021.