Draxlers Ausweg aus dem PSG-Dilemma

Seit Vorbereitungsstart trainiert Julian Draxler bei Paris St. Germain in der Trainingsgruppe 2, in der sich alle aussortierten Spieler fithalten. Nach einer wenig erfolgreichen Leihe zu Benfica Lissabon (nur ein Einsatz über 90 Minuten) und einer Operation am Knöchel hat PSG keine Verwendung mehr für den 58-fachen deutschen Nationalspieler.

Draxler ist mittlerweile 29 Jahre alt. Eigentlich sollte der technisch so begabte Rechtsfuß noch ein paar gute Jahre im Köcher haben – zumal er ohnehin nie von der Schnelligkeit lebte. Anfragen gab es aus der Türkei, doch ein Wechsel kam nicht zustande. Mittlerweile ist klar, wie Draxler aus dem PSG-Dilemma Draxler ausbrechen will.

Heft des Handelns in der eigenen Hand

Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, würde der Ex-Schalker seinen bis 2024 datierten Vertrag gerne auflösen, um das Heft des Handelns selbst in der Hand zu haben. Damit ließe sich auch vermeiden, dass ihm ein Wechsel zu einem Klub, zu dem er eigentlich gar nicht möchte, aufgedrängt wird.

Als vertragsloser Spieler könnte Draxler auch nach Transferschluss am 2. September noch bei einem neuen Klub unterschreiben. Nur die Registrierung für europäische Wettbewerbe wäre dann nicht mehr möglich. Doch es gibt wohl auch noch einen anderen Ausweg.

Engländer klopfen an

Wie ‚RMC‘ meldet, hat Crystal Palace Interesse an Draxler angemeldet. Der englische Erstligist habe sogar schon erste Kontakt zu PSG hergestellt und Draxler sei begeistert von der Idee, in London zu spielen. Kommt ein Verkauf zustande, wären sowohl der Weltmeister von 2014 als auch PSG zufrieden. Eine Woche lang bleibt noch Zeit, um den Deal einzutüten. Es sei denn, die Vertragsauflösung wird noch Wirklichkeit.