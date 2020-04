Real: Kubo glaubt an Madrid-Zukunft

Takefusa Kubo ist zuversichtlich, eines Tages bei Real Madrid eine Rolle zu spielen. „Es liegt an mir und ich denke, dass ich einen Platz in Madrid haben werde. Zurzeit bin ich in Mallorca und gebe mein Bestes um zu zeigen, dass ich dort mithalten kann“, äußert der 19-Jährige im Gespräch mit der ‚as‘. Derzeit ist das japanische Ausnahmetalent an La Liga-Klub RCD Mallorca ausgeliehen.

In 25 Ligaspielen erzielte der dribbelstarke Rechtsaußen drei Treffer und lieferte drei Assists. Kubo ist zwar dankbar für die lehrreiche Zeit beim Inselklub, will sich langfristig allerdings bei den Königlichen durchsetzen: „Es ist sehr schwierig, dort einen Platz zu bekommen, aber ich werde weiter arbeiten und auf eine Gelegenheit waren. Wenn ich sie habe, werde ich sie nicht verschwenden.“