Haaland begründet BVB-Wechsel

Im Winter buhlten etliche Klubs wie Manchester United, Juventus Turin und RB Leipzig um Erling Haaland. Den Zuschlag erhielt Borussia Dortmund. Beim BVB hatte Haaland „vom ersten Moment an ein sehr gutes Gefühl“, wie er im Interview mit ‚Four Four Two‘ erzählt. Der 19-jährige Stürmer wechselte für 20 Millionen Euro von RB Salzburg in die Bundesliga.

„Ich mochte den ganzen Verein, die Geschichte, die Leute im Verein und wie sie ihn leiten. Wir haben entschieden, dass Dortmund die beste Option war. Und so ist es auch“, resümiert Haaland, der in seinen ersten elf Partien für Schwarz-Gelb zwölf Tore erzielte.