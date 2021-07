Baku-Bruder in die Türkei?

Makana Baku könnte es in die türkische Süper Lig verschlagen. Laut einem Bericht von ‚Ajansspor‘ ist Erstligist Gözteper interessiert an einer Verpflichtung des 23-jährigen Außenstürmers von Holstein Kiel.

Bei den Störchen kam Baku, Zwillingsbruder von Nationalspieler Ridle Baku, in der vergangenen Saison nicht zum Zug und würde für die Rückrunde an den polnischen Klub Warta Posen verliehen. Dort überzeugte er mit sechs Treffern in 13 Partien. Sein Vertrag bei Holstein ist noch bis 2022 datiert.