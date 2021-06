Bentaleb: „Es gibt ein paar Anfragen“

Nabil Bentaleb befasst sich kurz vor seinem formellen Vertragsende bei Schalke 04 mit möglichen neuen Arbeitgebern. Er sei „offen für alles“, erklärt der Mittelfeldspieler im Interview mit ‚Sport1‘, „es gibt ein paar Anfragen von Vereinen. Ich schließe nichts aus. An sich würde ich aber sehr gerne weiterhin in Europa spielen.“

Momentan hält sich Bentaleb in Lille auf und bastelt dort mit einem Privatcoach an seiner Fitness. „Es ist nicht einfach, morgens aufzustehen ohne Verein und für sich allein Gas zu geben. Aber ich will es den Leuten da draußen unbedingt zeigen“, so der 26-jährige Algerier, der immerhin fünf Jahre lang seine Schuhe für S04 schnürte.