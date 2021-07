Werder: Möhwald will bleiben

Kevin Möhwald will bei Werder Bremen mit anpacken und am Wiederaufstieg in die Bundesliga arbeiten. „Zu 100 Prozent kann man das zwar nie sagen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, bei Werder zu bleiben und den Neuaufbau mit anzukurbeln“, sagt der 28-Jährige gegenüber dem ‚Weser-Kurier‘.

Anders als manch anderer Profi der Grün-Weißen sieht sich der Sechser nicht vor dem Abschied zu einem höherklassigen Klub. „Ich fühle mich in Bremen sehr wohl und es müsste schon sehr, sehr perfekt sein, dass ich überhaupt ins Schwanken komme“, betont er, „ich gehe stark davon aus, dass ich bei Werder bleibe und hoffe, dass ich eine wichtige Rolle spielen kann.“ An Bremen ist Möhwald noch bis 2022 vertraglich gebunden.