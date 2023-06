VfB: Ex-Coach baggert an Beyaz

Ömer Beyaz könnte den VfB Stuttgart auf Leihbasis verlassen. Wie die ‚Stuttgarter Nachrichten‘ berichten, zeigt Austria Wien Interesse an einer vorübergehenden Zusammenarbeit mit dem Offensivtalent. Im Raum stehe ein Leihgeschäft für die kommende Saison. Nach FT-Informationen sind die Verhandlungen bereits fortgeschritten. Der Deal könnte schon in Kürze eingetütet werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei der Austria würde der 19-Jährige auf Michael Wimmer treffen, der das Talent noch aus seiner Zeit bei den Schwaben kennt. In Österreich könnten der türkische U21-Nationalspieler und der Übungsleiter also erneut zusammenfinden. An den VfB ist Beyaz noch bis 2025 gebunden.

Lese-Tipp

VfB bei Guirassy verkaufsbereit?