Bayern-Interesse & BVB-Bekenntnis: Jetzt spricht Kobel

Gregor Kobel (26) im Tor des FC Bayern? Dieses Szenario wurde in der Vergangenheit immer wieder mit Gerüchten heraufbeschworen, ist aktuell aber nicht in Sicht. „Mit dem Thema“, sagt die Nummer eins von Borussia Dortmund im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘, „habe ich mich nicht beschäftigt. Ich versuche, mich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und nicht an Spekulationen teilzunehmen. Für mich ist klar, dass ich beim BVB bin und hier Vollgas geben werde.“

Ein Klubwechsel, so ist Kobels Worten zu entnehmen, steht vorerst nicht an. Das passt zum jüngsten Stand, dass sich der noch bis 2028 gebundene Schweizer seinen Verbleib für mindestens ein bis zwei weitere Jahre zugesichert haben soll. „Klar, es ist Fußball, du weißt nie, was in der Zukunft passiert“, sagt Kobel zwar. Aber: „Für mich ist ganz klar, dass ich hier beim BVB bin und hier hundertprozentig mein Fokus liegt.“

„Ich glaube“, so der Eidgenosse auf die konkrete Frage nach einer möglichen Luftveränderung, „dass ich auch an anderen Orten funktionieren würde. Ich habe da schon genug Selbstvertrauen. Wir brauchen über nichts zu diskutieren.“ Beim Revierklub fühle er sich nach wie vor „extrem wohl“. Ob seinem Bekenntnis die Überzeugung von Dortmunds Titelfähigkeit einhergeht? Kobels klare Antwort: „Auf jeden Fall.“