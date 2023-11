Nach U17-Nominierung: Stellt sich Schalke bei Ouédraogo quer?

Am gestrigen Mittwoch wurde Assan Ouédraogo vom DFB für die anstehende U17-WM in Indonesien berufen. Beim FC Schalke 04 sieht man die Nominierung des 17-Jährigen zwiespältig.

„Gleichzeitig ist es unsere Pflicht, die Interessen des Vereins an erste Stelle zu setzen und zu schützen. Aus diesem Grund wird die finale Entscheidung, wann der Spieler nachreisen kann, in den Tagen nach dem Auswärtsspiel in Nürnberg getroffen. Die offizielle Abstellungsperiode beginnt am 13. November und geht bis zum 21. November“, sagte S04-Sportdirektor André Hechelmann mit Blick auf die Abrufungspflicht.

Das Problem: Das erste Gruppenspiel gegen Mexiko findet bereits am 12. November statt. Ebenjenes könnte Ouédraogo also theoretisch verpassen. Die Achtelfinals der Weltmeisterschaft werden vom 20. bis zum 22. November ausgetragen. Unter Umständen guckt das Talent der Königsblauen auch hier in die Röhre.

Im gesamten WM-Zeitraum stehen für Schalke drei Zweitligapartien an (gegen Elversberg, Düsseldorf und Osnabrück). Sollte Ouédraogo nur für den offiziellen Abstellungszeitraum abgestellt werden, könnte der Rechtsfuß gegen Elversberg (10. November) noch im Kader stehen und gegen Düsseldorf (25. November) bereits zurück sein.