DFB mit Brunner & Ouédraogo zur U17-WM

Deutschland reist mit 21 Spielern aus 14 verschiedenen Vereinen bei der U17-Weltmeisterschaft in Indonesien an. Wie der DFB am Mittwoch-Nachmittag offiziell bekanntgibt, sind sowohl Assan Ouédraogo (FC Schalke 04) und Paris Brunner (Borussia Dortmund) Teil des Aufgebots. Darüber hinaus dürfen sich Fritz-Walter-Medaillen-Gewinner Noah Darvich (FC Barcelona) sowie der aktuell treffsicherste Torjäger der Junioren-Bundesliga Max Moerstedt (TSG Hoffenheim) über eine Teilnahme freuen.

Dass Brunner nominiert wird, war lange Zeit alles andere als in Stein gemeißelt. Der 17-jährige Mittelstürmer wurde sogar für eine Weile vom BVB suspendiert. Erst am gestrigen Dienstag wurde der Youngster von den Schwarz-Gelben rehabilitiert – was genau vorgefallen ist, bleibt bis heute im Verborgenen.

Derweil muss Königsblau für die Dauer der WM auf Lichtblick Ouédraogo verzichten. Dabei ist der 17-jährige Offensivspieler in der laufenden Saison einer der wenigen Hoffnungsschimmer bei S04, das einen mehr als enttäuschenden 16.-Tabellenplatz in Deutschlands Unterhaus belegt. Vom 10. November bis maximal zum 2. Dezember muss der Bundesliga-Absteiger auf seinen Shootingstar verzichten.