Barças Finanzierungsplan bei Messi

Der finanziell schwer angeschlagene FC Barcelona muss für die anvisierte Verlängerung mit Lionel Messi in die Trickkiste greifen. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge planen die Katalanen, ihrem Superstar in zwei weiteren Vertragsjahren nur die Hälfte seines bisherigen Gehalts auszuzahlen. Mit einem kolportiertem Netto-Jahressalär von 35 Millionen Euro ist Messi der Bestverdiener unter den Fußballprofis weltweit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Anschließend würde der Argentinier in den USA drei Jahre lang als Vereinsbotschafter fungieren und in diesem Rahmen seine Einbußen in den zwei Spielzeiten zuvor ausgezahlt bekommen. Eine Entscheidung über seine Zukunft will Messi am Ende der Saison treffen. Neben einem Verbleib in Katalonien bleibt ein ablösefreier Transfer zu Paris St. Germain Thema. Der französische Hauptstadtklub soll dem 33-Jährigen bereits einen Vertrag vorgelegt haben.