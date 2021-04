Konkretes Angebot: PSG wagt Vorstoß bei Messi

Paris St. Germain wagt offenbar einen konkreten Anlauf, Lionel Messi im Sommer in den Prinzenpark zu locken. Wie der stets bestens informierte brasilianische Journalist Marcelo Bechler von ‚TNT Sports‘ meldet, haben die Franzosen dem Superstar des FC Barcelona einen Vertrag vorgelegt.

Der 33-jährige Messi soll demnach für zwei Jahre samt Option auf ein drittes unterschreiben und könnte in Paris mit Kumpel Neymar (29) zusammenspielen, der kurz vor einer Vertragsverlängerung über 2022 hinaus steht. Barça könnte einem Deal anders als im Sommer 2020 nicht im Weg stehen, da Messis Arbeitspapier ausläuft.

Die Katalanen wollen ihre Legende aber natürlich mit allen Mitteln halten. Zuletzt schienen die Vorzeichen auch bereits gut zu stehen, doch der Vorstoß von PSG könnte die Karten neu mischen. Auch Manchester City mit Förderer Pep Guardiola dürfte im Poker noch ein Wort mitzusprechen haben. Es warten ereignisreiche Wochen.

