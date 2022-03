Seoane über Bayers Talente

Gerardo Seoane sieht bei Bayer Leverkusen das notwendige Fundament für künftige Erfolge als gegeben an. Im Interview mit der ‚Bild‘ verrät der Schweizer: „Wenn man an den Start geht, will man immer der Erste, der Schnellste oder der Beste sein.“ Er sehe, dass man unterm Bayerkreuz in „einer positiven Entwicklungsphase“ sei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Über seinen Umgang mit dem immensen Talent im Bayer-Kader sagt der 43-Jährige: „Wir wollen die Mannschaft stetig verbessern – das spüren die Spieler. Dazu versuchen wir, eine Spielweise zu pflegen, die diesen Jungs entgegenkommt. Es ist unsere Aufgabe, Spielern wie Wirtz, Diaby oder Schick das Gefühl zu geben: Hier bin ich am richtigen Ort.“