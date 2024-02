Zuletzt nur auf der Bank: Tuchel spricht über de Ligt

Thomas Tuchel hat sich auf der heutigen Pressekonferenz des FC Bayern vor der morgigen Bundesligapartie (17:30 Uhr) gegen den VfL Bochum zur Personalie Matthijs de Ligt (24) geäußert. „Bei Bayern denken wir immer darüber nach, wer gegen einen bestimmten Gegner am besten geeignet ist. Gegen Leverkusen wollten wir extrem hoch pressen. Es war eine last Minute-Entscheidung“, so der Münchner Cheftrainer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tuchel weiter: „Wir wollten gegen Leverkusen in der letzten Reihe drei gegen drei verteidigen und wussten, dass wir vier Innenverteidiger im Kader brauchen. Es war keine Entscheidung gegen Matthijs, es war sehr knapp. […] Bei Bayern kämpft man einfach um seinen Platz. Das ist eine ganz normale Situation.“ Auch beim jüngsten Champions League-Hinspiel gegen Lazio Rom (1:3) fand sich der niederländische Innenverteidiger nicht in der Anfangsformation wieder.