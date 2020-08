City schnappt sich Aké

Nathan Aké wechselt vom AFC Bournemouth zu Manchester City. Wie die Skyblues bekanntgeben, unterschreibt der 25-jährige Innenverteidiger einen Vertrag bis 2025. Dem Vernehmen nach werden rund 45 Millionen Euro für den Niederländer fällig.

Bei Bournemouth reifte Aké in den vergangenen drei Spielzeiten zu einem der vielversprechendsten Abwehrspieler der Liga. Der Linksfuß bringt als spielstarker Verteidiger ein sauberes Passspiel auf den Platz und überzeugt beim Spielaufbau vor allem mit seiner Entscheidungsfindung. Dazu eignete sich Aké in sieben Jahren auf der Insel eine entsprechende körperliche Robustheit an.